طارق شوقي: التعليم يخضع لعملية جراحية.. والأسر أهملت أبنائها وتركتهم للمدارس

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إن منظومة التعليم في مصر وصلت لمرحلة تتطلب تدخل جراحي عاجل، لافتًا إلى أن مصر تواجه زيادة سكانية دون وجود كوادر شبابية لذلك يتطلب عملية جراحية.

وأضاف شوقي في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة "دريم 2"، مساء السبت، إن سوق العمل في مصر يحتاج لضخ شباب قادرين على تحمل مشاكل منظومة التعليم.

وأوضح أنه يدير منظومة هائلة بها ما يزيد عن 20 مليون طالب وطالبة، و1.7 مليون شخص يعمل على إدارة المنظومة، مشيرًا إلى أن لدى الوزارة 400 ألف موظف، و1.3 مليون معلم.

ولفت إلى أن الوزارة ضخمة جدًا، تحتاج جيش ليعمل، حيث تقدم الوزارة 11 مليون وجبة يومياً، لافتًا إلى أن الموازنة المخصصة للوزارة لا تكفي لإدارة المنظومة.

وتابع: "عندنا مشاكل واضحة في التعليم العادي والفني، وأولياء الأمور يهملون أبنائهم ويتركون أبنائهم للتربية والتعليم في المدارس"، لافتًا: "نحن قصرنا في تعليم أبنائنا في المنزل".