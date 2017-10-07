أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

نيابة أمن الدولة تنتهي من التحقيق مع متهمة برفع "علم المثليين".. و11 أكتوبر تجديد حبسها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نيابة أمن الدولة تنتهي من التحقيق مع متهمة برفع "علم المثليين".. و11 أكتوبر تجديد حبسها

11:13 م السبت 07 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - طارق سمير:

انتهت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياءالدين، مساء اليوم السبت، من التحقيق مع "سارة.ح" في واقعة رفع علم المثليين "الرينبو" بحفل الفرقة الموسيقية "مشروع ليلي"، الأسبوع قبل الماضي، حسب المحامي عمرو محمد.

وقال "عمرو"، دفاع المتهمة في تصريحات لمصراوي، إن النيابة ناقشتها في الاتهامات الموجهة لها، وكذلك التحريات الواردة بشأن الواقعة، وتم ترحيلها لسجن القناطر، مشيرا إلى أنها ستعرض على النيابة يوم 11 أكتوبر المقبل، لنظر تجديد حبسها.

كانت النيابة، أمرت الإثنين الماضي، بحبس كل من "أ.ع"، و"س.ح" 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة رفع "علم الرينبو" في حفل الفرقة الموسيقية "مشروع ليلي".

وألقت قوات الأمن -في وقت سابق- القبض على المتهم الأول بمحل سكنه بمحافظة دمياط، والثانية بمنزلها بمنطقة السيدة زينب. 

وأكد المحامي عمرو محمد،أن النيابة أسندت للمتهم الأول تهمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بطرق علانية.

ولفت إلى أن 3 اتهامات أسندت للمتهمة الثانية وهي: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور في مكان عام.

يُشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقيم بالتجمع الخامس بمول "كايروفيستفال"، ورفع بعض المشاركين "علم المثليين" به.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النقض تقضي بإلغاء سجن "أدمن" صفحة تُحرض ضد الشرطة على "فيس بوك"

    أخبار

  • بدء محاكمة المتهمين بـ"رشوة إيجوث"

    أخبار

  • "أمن الدولة" تستكمل التحقيق مع فتاة في واقعة رفع "علم المثليين" بحفل

    أخبار

  • "أمن الدولة" تؤجل التحقيق مع اثنين من المتهمين برفع "علم المثليين"

    أخبار

إعلان

77778b5604.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته