شاهد أبرز تعليقات الرياضيين على تعادل منتخبي أوغندا وغانا

التحرير

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علق العديد من نجوم الرياضة على تعادل منتخب غانا أمام نظيره الأوغندي فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وانتهى اللقاء الذي جمع غانا أمام أوغندا بالعاصمة الأوغندية كمبالا بالتعادل السلبي، لتعطي هذه النتيجة لمنتخبنا الوطني فرصة كبيرة لحسم الصعود غدًا أمام الكونغو.

وتستعرض "التحرير" أبرز تعليقات الرياضيين على نتيجة منتخبي غانا وأوغندا موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، إذ قال أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادى دجلة عقب انتهاء المباراة: "الحمد لله".

ودعا العميد أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق، عبر حسابه الشخصي على «توتير»: "يارب كملها على خير، أكيد ربنا مش هيكسر بخاطر الشعب الطيب ده في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها يارب محتاجين فرحة بكرة وكلنا بنقول يارب".

وداعب زكريا ناصف نجم الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على «تويتر» الجماهير بقوله: "هقاطع وأقول مبروك مصر فى كأس العالم.. شكرًا غانا.. شكرًا بينيت.. شجعوا، إدعوا، إفرحوا".

وعلق حسن المستكاوي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، والناقد الرياضي عبر حسابه الشخصي على «تويتر» قائلا: "غانا أوغندا تعادل نزيه لغانا في كمبالا على ملعب لا يصلح لكرة القدم أو اليد والحكم يستحق من الأوغنديون كلمتين: سعيكم مشكور".