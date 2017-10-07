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بعد تعادل أوغندا وغانا.. «الأفشات» الساخرة للمصريين تتصدر «تويتر»

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بعد تعادل أوغندا وغانا.. «الأفشات» الساخرة للمصريين تتصدر «تويتر» بعد تعادل أوغندا وغانا.. «الأفشات» الساخرة للمصريين تتصدر «تويتر»

التحرير

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تصدر هاشتاج "غانا" موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" والذي شهد موجة من التعليقات الشاخرة من الجماهير المصرية التى أبدت سعادتها بعد تعادل منتخب غانا أمام أوغندا، فى اللقاء الذي جمع الفريقين فى العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

وجاء بأبرز تعليقات المصريين على هاشتاج «غانا» ما نشره أحد رواد موقع «تويتر» ويدعى وائل نجيب، قائلا: "أنا فى حب غانا".

وائل نجيب

وشارك مصطفى بكار في «الهاشتاج» بصورة من أحد من فيلم «عصابة حمادة وتوتو» معلقا عليها: "شكلنا وإحنا بنشجع غانا".

مصطفى بكار

كما نشر محمد سعدي أيضًا صورة من فيلم «ظرف طارق» معلقًا عليها: "واحد مصري هيشجه مين؟ غانا طبعاً".

مصطفى سعدي

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وقام صاحب حساب «البشمهندز» بنشر صورة للأرجنتيني هيكتور مدرب الوطني معلقًا عليها: " كلها وراك يا سرياقوسي.. هنفرح يوم 8 أكتوبر..غانا".

البشمهندز

ونشر على ماهر أحد رواد «تويتر» صورة ساخرة للفنان شريف منير مكتوب عليه "أنا أسمي الحقيقي أسامواه".

أسامواه

وعبر محمود نصر عن فرحته مستعينا بصورة للإعلامي عمرو أديب وهو يرقص بعلم مصر، معلقًا عليها: "غانا اتعادلت يا رجالة".

محمد نصر
 
ونشر مصطفى شيمي صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تنسب للمنتخب الغاني رافعين فيها علم مصر، ومعلق عليها علم غانا ومكتوب فيه "مصر أم الدنيا، وغانا أختها الكبيرة".

مصطفي شيمي

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التحرير

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