مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في قصف جوي للتحالف بتعز

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) في مناطق متفرقه شمالي مديريتي المخا وموزع غربي محافظة تعز ترافقت مع اندلاع مواجهات عنيفة وقصف مدفعي متبادل.

وأكدت المصادر، أن "الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في صفوف الميليشيا الانقلابية إضافة إلى تدمير أربع دوريات عسكرية وسيارة هايلوكس".

في غضون ذلك، أوضحت المصادر، أن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا مصحوبةً بقصف مدفعي متبادل شرقي منطقة يختل شمالي مديرية المخا وفي أطراف منطقة الهاملي شمالي مديرية موزع، حسب المصادر ذاتها.

يذكر أن قوات الجيش الوطني تمكنت في وقت سابق اليوم من السيطرة على مواقع جديدة شرق جبل صبر بتعز، ومن التقدم نحو مواقع الحوثيين وقوات صالح عقب معارك عنيفة دارت بين الطرفين.