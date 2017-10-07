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كريستيانو البديل يقود البرتغال للفوز على «أندورا» بثنائية

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كريستيانو البديل يقود البرتغال للفوز على «أندورا» بثنائية كريستيانو البديل يقود البرتغال للفوز على «أندورا» بثنائية

التحرير

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فاز منتخب البرتغال على نظيره أندورا بثائية مقابل لا شىء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 80 قبل أن يضيف أندريه سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق البرتغال لـ24 نقطة في المركز الثاني خلف سويسرا التي تمتلك 27 نقطة ويتبقى للمنتخب البرتغالي مباراة وحيدة فقط في المجموعة التي تضم كلًا من البرتغال وسويسرا والمجر وجزر فاروه و لاتفيا وأندورا.

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وفي نفس الجولة تمكن منتخب اليونان من الفوز على شقيقه القبرصي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بقبرص.

في الدقيقة 18 سجل القبرصي الهدف الأول عن طريق لاعبه بييروس سوتيريو قبل أن يتعادل كونستانتينوس ميتروجلو في الدقيقة 24 وأضاف الكساندروس تزيوليس الهدف الثاني للأغريق في الدقيقة 26.

وبهذه النتيجة يترفع رصيد منتخب اليونان لـ16 نقطة في المركز الثاني ويتبقى له مباراة وحيدة من المجموعة الثامنة والتي تضم كلًا من بلجيكا والذي حسم التأهل من الجولة الماضية والبوسنة والهرسك وإستونيا قبرص وجبل طارق.

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التحرير

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