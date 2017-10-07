تصفيات أوروبا..السويد تضرب لوكيمبرج بثمانية أهداف وتنتزع الصدارة من فرنسا

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سحق المنتخب السويدي نظيره لوكسمبورج بثمانية أهداف نظيفة، فى اللقاء الذي جمع بينهم اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وجاء أهداف المنتخب السويدي عن طريق كل من أندرياس جرانكفيست والذي أحرز هدفين فى الدقيقة الـ(10،67)، واللاعب ماركوس بيرج والذي أحرز أربع أهداف فى الدقيقة الـ(18، 36، 54، 71)، واللاعب مايكل لستينج فى الدقيقة الـ60، وأولا تيفونين فى الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب السويدي جدول ترتيب المجموعة الاولي برصيد 19 نقطة، متفوقًا على منتخب فرنسا بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد لوكيمبرج عند النقطة الـ5 فى المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة.

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وفى الجولة ذاتها تعادل منتخب جرز فاروه أمام لاتفيا، فى لقاء تحصيل حاصل لكلا الفريقين.