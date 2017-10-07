أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

تصفيات أوروبا..السويد تضرب لوكيمبرج بثمانية أهداف وتنتزع الصدارة من فرنسا

Google+ Print
تصفيات أوروبا..السويد تضرب لوكيمبرج بثمانية أهداف وتنتزع الصدارة من فرنسا تصفيات أوروبا..السويد تضرب لوكيمبرج بثمانية أهداف وتنتزع الصدارة من فرنسا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سحق السويدي نظيره لوكسمبورج بثمانية أهداف نظيفة، فى اللقاء الذي جمع بينهم اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018.

وجاء أهداف المنتخب السويدي عن طريق كل من أندرياس جرانكفيست والذي أحرز هدفين فى الدقيقة الـ(10،67)، واللاعب ماركوس بيرج والذي أحرز أربع أهداف فى الدقيقة الـ(18، 36، 54، 71)، واللاعب مايكل لستينج فى الدقيقة الـ60، وأولا تيفونين فى الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب السويدي جدول ترتيب المجموعة الاولي برصيد 19 نقطة، متفوقًا على منتخب فرنسا بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد لوكيمبرج عند النقطة الـ5 فى المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة.

شاهد أيضا

وفى الجولة ذاتها تعادل منتخب جرز فاروه أمام لاتفيا، فى لقاء تحصيل حاصل لكلا الفريقين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)