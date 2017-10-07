بلجيكا تحتفل ببلوغ المونديال.. وتهزم البوسنة في «موقعة درامية»

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استطاع منتخب بلجيكا تحقيق فوز على منتخب البوسنة بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب جرابافيكا في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم اليوم السبت.

افتتح لبلجيكا هدف التقدم عن طريق توماس مونيير مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة الرابعة، وبعدها رد منتخب البوسنة بهدفين عن طريق هاريس مدونيانين وادين فيسكا في الدقيقتين 30 و39، قبل أن ينتفض منتخب بلجيكا في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدفين عن طريق ميشي باتشواي و يان فيرتونخين في الدقيقتين 59 و68، ورد منتخب البوسنة بهدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق داريو دوميتش ولكن بعد دقيقة واحدة فقط سجل يانيك فيريرا كاراسكو هدف الفوز لبلجيكا.

وكان قد ضمنت بلجيكا التأهل لكأس العالم في الجولة السابقة، ليرتفع بهذا الفوز رصيد بلجيكا للنقطة 25 بفارق 9 نقاط عن البوسنة صاحبة المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

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وفي إطار نفس المجموعة اكتسح منتخب استونيا مضيفه جبل طارق بسادسية مقابل لاشىء.

وتقدم سيم لوتس بهدف في الدقيقة العاشرة ثم أضاف ماتياس كايت وسيرجي زينجوف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 30 و38، وتكفل يوناس تام بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى لاستونيا في الدقائق 52 و66 و77.

ورفع منتخب أستونيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع وظل منتخب جبل طارق بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.