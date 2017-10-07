أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بلجيكا تحتفل ببلوغ المونديال.. وتهزم البوسنة في «موقعة درامية»

Google+ Print
بلجيكا تحتفل ببلوغ المونديال.. وتهزم البوسنة في «موقعة درامية» بلجيكا تحتفل ببلوغ المونديال.. وتهزم البوسنة في «موقعة درامية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استطاع منتخب بلجيكا تحقيق فوز على منتخب البوسنة بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب جرابافيكا في الجولة التاسعة من تصفيات اليوم السبت.

افتتح لبلجيكا هدف التقدم عن طريق توماس مونيير مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة الرابعة، وبعدها رد منتخب البوسنة  بهدفين عن طريق هاريس مدونيانين وادين فيسكا في الدقيقتين 30 و39، قبل أن ينتفض منتخب بلجيكا في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدفين عن طريق ميشي باتشواي  و يان فيرتونخين في الدقيقتين 59 و68، ورد منتخب البوسنة بهدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق داريو دوميتش ولكن بعد دقيقة واحدة فقط سجل يانيك فيريرا كاراسكو هدف الفوز لبلجيكا.

وكان قد ضمنت بلجيكا التأهل لكأس العالم في الجولة السابقة، ليرتفع بهذا الفوز رصيد بلجيكا للنقطة 25 بفارق 9 نقاط عن البوسنة صاحبة المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

شاهد أيضا

وفي إطار نفس المجموعة اكتسح منتخب استونيا مضيفه جبل طارق بسادسية مقابل لاشىء.

وتقدم سيم لوتس بهدف في الدقيقة العاشرة ثم أضاف ماتياس كايت وسيرجي زينجوف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 30 و38، وتكفل يوناس تام بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى لاستونيا في الدقائق 52 و66 و77.

ورفع منتخب أستونيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع وظل منتخب جبل طارق بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)

عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

مصر وعودة الحلم - " المصريون يحتملون كل شئ إلا حلما سافر ولم يعد .. كيف الأمر والحلم كأس العالم ! "

مصر وعودة الحلم - " المصريون يحتملون كل شئ إلا حلما سافر ولم يعد .. كيف الأمر والحلم كأس العالم ! "