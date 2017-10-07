الكونغو الديمقراطية تطارد تونس بهدفين في قلب ليبيا

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فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره الليبي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

سجل لمنتخب الكونغو الهدف الأول اللاعب سيدريك باكامبو في الدقيقة 50 ومع الدقيقة 69 تعادل المعتصم المصراتي للمنتخب الليبي قبل أن يدرك ويلفريد موكي هدف التقدم والفوز في الدقيقة 74.

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وبهذا الفوز يصبح رصيد المنتخب الكونغولي لـ10 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الأولى والتي يتصدرها المنتخب التونسي برصيد 13 نقطة مقتربًا من التأهل بشكل رسمي.