تونس تقترب من التأهل لكأس العالم برباعية في غينيا

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فاز منتخب تونس على غينيا برباعية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين الليلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتقدم منتخب غينيا بالهدف الأول فى الدقيقة الـ37 هن طريق اللاعب نابي كيتا، قبل أن يعادل اللاعب يوسف المساكني النتيجة بالهدف الأول لمنتخب تونس فى الدقيقة الـ45، وعاد اللاعب ذاته وعزز تقدم نسور قرطاج بالهدف الثاني فى الدقيقة الـ75، قبل أن يحرز محمد أمين بن عمر الهدف الثالث فى الدقيقة الـ84، وقبل نهاية الوقت الإضافي بثواني قليلة عاد اللاعب يوسف المساكني وأحرز الهدف الرابع فى الدقيقة الـ94، ليأكد تفوق الفريق التونسي وأحقيته فى التأهل لمونديال روسيا 2018.

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وبتلك النتيجة يقترب المنتخب التونسي من الصعود إلى كأس العالم بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 13 نقطة، وخرج منتخب غينيا بعدما جاء فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط.