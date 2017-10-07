أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

تونس تقترب من التأهل لكأس العالم برباعية في غينيا

Google+ Print
تونس تقترب من التأهل لكأس العالم برباعية في غينيا تونس تقترب من التأهل لكأس العالم برباعية في غينيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاز منتخب تونس على غينيا برباعية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين الليلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

وتقدم منتخب غينيا بالهدف الأول فى الدقيقة الـ37 هن طريق اللاعب نابي كيتا، قبل أن يعادل اللاعب يوسف المساكني النتيجة بالهدف الأول لمنتخب تونس فى الدقيقة الـ45، وعاد اللاعب ذاته وعزز تقدم نسور قرطاج بالهدف الثاني فى الدقيقة الـ75، قبل أن يحرز محمد أمين بن عمر الهدف الثالث فى الدقيقة الـ84، وقبل نهاية الوقت الإضافي بثواني قليلة عاد اللاعب يوسف المساكني وأحرز الهدف الرابع فى الدقيقة الـ94، ليأكد تفوق الفريق التونسي وأحقيته فى التأهل لمونديال روسيا 2018.

شاهد أيضا

وبتلك النتيجة يقترب التونسي من الصعود إلى بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 13 نقطة، وخرج منتخب غينيا بعدما جاء فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)