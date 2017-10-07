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تجديد حبس 5 متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة داخل وزارة الصحة 45 يومًا

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس 5 متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة داخل وزارة الصحة 45 يومًا

10:56 م السبت 07 أكتوبر 2017

تجديد حبس 5 متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة داخل وزارة الصحة 45 يومًا

ارشيفية

كتب - محمود السعيد:

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، تجديد حبس 5 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة داخل وزارة الصحة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

والصادر بحقهم أمر الحبس هم: "حسام. ع" مدير إدارة بوزارة الصحة، و"صلاح. م" فرد أمن بالوزارة، و"محمد. ا" أمين المخزن، و"بيومي. م" وآخر مجهول، الذين نسبت النيابة لهم اتهامات باختلاس أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة، والاتجار بها وتحقيق كسب غير مشروع.

فيما كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تكوين تشكيل عصابي لإحراز المخدرات بوزارة الصحة وبيعها، حيث تقدر قيمتها بأربعة ملايين جنيه ، وتبين أن كل متهم تولى دورًا في تسهيل سرقة المخدرات من الوزارة، فهناك من كان يؤمّن عملية الدخول والخروج داخل المخازن، ومنهم من سرق "الكراتين" ونقلها للسيارة.

وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية، قد أجروا عملية تفتيش لمخازن الطبي بوزارة الصحة الشهر الماضي، وألقوا القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين من موظفي الوزارة وخارجها؛ لتورطهم في اختلاس أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة.

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