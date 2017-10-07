الخارجية التركية: أنقرة ستتعامل بجدية مع أي طلب لبغداد بشأن إقليم كردستان

أنقرة - أ ش أ:

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إن بلاده ستتعامل بجدية مع أي طلب تتقدم به الحكومة العراقية بشأن إغلاق أنبوب النفط مع إقليم كردستان العراق.

وأوضح أوغلو - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المتوجهة إلى الإقليم، بناء على طلب بغداد، كما أن شركات الطيران التركية أوقفت رحلاتها إلى أربيل، عاصمة الإقليم ومدينة السليمانية.

وحول موضوع المعابر الحدودية، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن المعابر ليست بين تركيا وإدارة إقليم كردستان، وإنما بين تركيا والعراق، مؤكدا أن تركيا ستخاطب الحكومة العراقية المركزية فيما يخص السيطرة على المعابر.

وكانت سلطات كردستان العراق قد أجرت استفتاء في سبتمبر الماضي بشأن الانفصال عن العراق، الأمر الذي أسفر عن تصاعد التوتر بين الإقليم والحكومة العراقية المركزية، إضافة إلى الرفض القاطع للاستفتاء من قبل كل من تركيا وإيران، وردود فعل سلبية.