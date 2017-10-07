أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الخارجية التركية: أنقرة ستتعامل بجدية مع أي طلب لبغداد بشأن إقليم كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الخارجية التركية: أنقرة ستتعامل بجدية مع أي طلب لبغداد بشأن إقليم كردستان

10:54 م السبت 07 أكتوبر 2017

الخارجية التركية: أنقرة ستتعامل بجدية مع أي طلب لبغداد بشأن إقليم كردستان

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

أنقرة - أ ش أ:

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إن بلاده ستتعامل بجدية مع أي طلب تتقدم به العراقية بشأن إغلاق أنبوب النفط مع إقليم كردستان العراق.

وأوضح أوغلو - وفقا لقناة ( اليوم) - أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المتوجهة إلى الإقليم، بناء على طلب بغداد، كما أن شركات الطيران التركية أوقفت رحلاتها إلى أربيل، عاصمة الإقليم ومدينة السليمانية.

وحول موضوع المعابر الحدودية، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن المعابر ليست بين تركيا وإدارة إقليم كردستان، وإنما بين تركيا والعراق، مؤكدا أن تركيا ستخاطب الحكومة العراقية المركزية فيما يخص السيطرة على المعابر.

وكانت سلطات كردستان العراق قد أجرت استفتاء في سبتمبر الماضي بشأن الانفصال عن العراق، الأمر الذي أسفر عن تصاعد التوتر بين الإقليم والحكومة العراقية المركزية، إضافة إلى الرفض القاطع للاستفتاء من قبل كل من تركيا وإيران، وردود فعل سلبية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش العراقي يدمر سيارتين لتنظيم "داعش" غربي الأنبار

    أخبار

  • الحدود العراقية السورية قد تحسم المعركة ضد داعش

    أخبار

  • بلجيكا تواجه مأساة أطفال محتجزين في مناطق القتال في سوريا والعراق

    أخبار

  • رئيس إقليم كردستان:" الفرصة متاحة في كل الأوقات لإجراء حوار مع بغداد"

    أخبار

إعلان

36fab7c041.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها