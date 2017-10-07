بالصور.. جمعية زراعية تعرض بطاطين للبيع.. ووكيل الوزارة: جاري التحقيق
بالصور.. جمعية زراعية تعرض بطاطين للبيع.. ووكيل الوزارة: جاري التحقيق
10:58 م السبت 07 أكتوبر 2017
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المنوفية - مروة فاضل:
أعلنت الجمعية الزراعية في قرية كفر الحمادية بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية عن توافر كميات من البطاطين لديها للبيع بأسعار في متناول الجميع، وفق صور نُشرتها الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الجمعية، معلقةً على الصور التي نشرتها: "بعض من تشكيلات ألوان البطاطين الموجودة بالجمعية الزراعية وأسعار في متناول الجميع. وكل هذا بالإضافة إلى دور الجمعية الأساسي في توفير جميع الأسمدة اللازمة للزراعة والإرشاد من قبلها بخصوص الطرق المثالية للزراعة، وكذلك تزويد أهالي القرية بجميع أنواع تقاوي المحاصيل".
ومن جانبه، قال المهندس حمدي جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية: "سيتم التحقيق في الواقعة"، مضيفًا: "الجمعيات المركزية منذ وقت طويل كان تقوم بأنشطة استهلاكية من بيع أجهزة كهربائية وغيرها، ولكن تم إلغاء هذه الأنشطة والآن يقتصر دور الجمعيات الزراعية على خدمة الفلاح من توفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وتوفير معلومات استرشادية للفلاح".
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