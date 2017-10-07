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فرج عامر: أدعو كل المخلصين لتأييد السيسي لفترة رئاسة ثانية

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فرج عامر: أدعو كل المخلصين لتأييد السيسي لفترة رئاسة ثانية فرج عامر: أدعو كل المخلصين لتأييد السيسي لفترة رئاسة ثانية

التحرير

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قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء السبت، إنه انضم لحملة «علشان نبنيها»، والتي تهدف إلى عرض انجازات الرئيس عبد الفتاح ، على مدار فترته الرئاسية، ودعوته إلى الترشح لفترة رئاسية جديدة؛ لقناعته الكاملة بأن «السيسي رجل وطني يبذل قصاري جهده ويعمل لصالح ».

وأضاف عامر، خلال مداخلة لبرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، «السيسي يواجه المشاكل ولا يؤجلها، وله مجهودات في كافة المحاور، وعالج لمشاكلنا الاقتصادية بجرأة وشجاعة، ويُخطط ويبني ويُنشئ مشروعات جديدة، كما أنه مهتم بمحدودي الدخل، ويحارب غلاء الأسعار».

وتابع: «السيسي رجع لمصر أمنها وكيانها وحافظ على مكانتها، وأنا أثق في أن فترته الثانية سيتم فيها أضعاف ما تم، الفترة الأولى كانت شاقة للغاية، حيث أننا تحولنا من لا دولة إلى دولة، وأؤكد أن أهم إنجازات السيسي إنه رجعلنا مصر اللي إحنا نعرفها رغم مخططات التقسيم التي تعرضنا لها».

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وواصل: «واجبي أنا أؤيد الرئيس السيسي، وأدعو كل المصريين المخلصين لتأييده لكي تستمر مسيرته الناجحة لـ4 سنوات أخرى»، موضحًا أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ستتبني الحملة، وكل الحملات التي ستظهر وتؤيد الرئيس السيسي.

وأعلن النائب فرج عامر، مؤخرًا، انضمامه لحملة «علشان نبنيها»، موضحًا أنه سيقوم بتنظيم مؤتمرات على مستوى الأندية والتجمعات الشبابية للتوقيع على استمارات الحملة فى لمسة وفاء من شباب مصر على إنجازات الرئيس.

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التحرير

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