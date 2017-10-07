4 مرشحين على مقعد رئيس منتخب السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي منتخب السويس، اليوم، ليغلق باب الترشيح على 4 مرشحين لمنصب رئيس النادي.

وقال نبيل غلاب، المدير التنفيذي لنادي منتخب السويس، إن هناك 4 مرشحين على مقعد نائب الرئيس، و2 آخرين على مقعد أمين الصندوق.

وأضاف نبيل غلاب أن هناك 20 مرشحًا يتنافسون على 4 مقاعد فوق السن، و7 على 4 مقاعد تحت السن.

وأوضح المدير التنفيذي لنادي المنتخب أن باب الترشح فتح منذ 1 أكتوبر الجاري واستمر لأسبوع، وانتهي اليوم في السابعة مساء.

واستطرد بأن المتقدمين على مقعد الرئاسة هم محمد أحمد هلال الشهير بـ "ميدو هلال"، والكابتن محسن خليفة رئيس النادي الأسبق، ومحمد صيام، وإسماعيل بدره رئيس النادي السابق.

بينما تقدم على مقعد نائب رئيس النادي 3 أشخاص هم محمود عثمان، وعوض أبو الحسن، ومحمد ذكي، أما أمانة الصندوق فيقول غريب إن هناك اثنين فقط تقدما للمنصب هما أسامة الموشي، ومحمود غريب.

ولفت إلى أن من بين المتقدمين لعضوية المجلس عمرو محسن، ومحمود رسلان، ومصطفى المصري، وطارق الحجاري، ومحمد صلاح عجاج، ويوسف عثمان، ومحمود عطوة، ومعتز سليم، ومحمد موسى، وطارق الشجاعي، والكابتن سعيد محمد، وشهرته سعيد أيدو، وحسن سلمن وأشرف عوض، ومصطفى حساني، وياسر السيد، وسيد فرج، وأشرف أمين، وجمال عبد الوهاب، وسامح مسعد.​