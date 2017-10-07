وزيرة التخطيط: أتوقع فوز مصر بثلاثية على الكونغو في مباراة الغد

القاهرة- أ ش أ:

توقعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، فوز منتخب مصر لكرة القدم على نظيره الكونغولي بثلاثية في المباراة المقرر إقامتها غدا الأحد.

وقالت السعيد - في تصريحات صحفية اليوم السبت-، إن "الشعب الذي عبر من الهزيمة للنصر، ومن الإحباط للأمل في مثل هذه الأيام ليس كثيرا عليه أن يتأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم".

وأضافت: "ستفوز مصر بثلاثية تؤكد جدارتها وأحقيتها في التأهل، وسنشارك في كأس العالم القادمة (روسيا 2018) وستكون هذه فرصة جيدة لتسويق اسم مصر عالميا؛ فنحن نحتاج إلى تحضير كل أسلحة قوتنا الناعمة لتغيير الصورة الذهنية عننا، وكرة القدم في مقدمتها".

وتابعت أنها مرتبطة مسبقا بعدد من الاجتماعات المهمة التي قد تمنعها من حضور مباراة مصر والكونغو غدا في استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، لكنها أعربت عن ثقتها من أن "المصريين سيعيشون ليلة سعيدة غدا".