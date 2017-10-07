​"البيئة" تهيب بالمصانع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تلوث الهواء

القاهرة- أ ش أ:

أهابت وزارة البيئة بالكيانات الصناعية جنوب القاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية غير المواتية والتي تساعد على تركيز الملوثات.

كما أهابت الوزارة - في بيان مساء اليوم السبت - بالمزارعين، عدم حرق المخلفات الزراعية لما لها من آثار ضارة، والاستفادة من المعدات والمواقع والحوافز التي تقدمها وزارة البيئة من خلال وزارة الزراعة ومتعهدي جمع المخلفات الزراعية بمحافظات زراعة الأرز؛ حتى لا يتعرض المزارع المخالف للإجراءات القانونية والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة.

جاء ذلك نتيجة تحذير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة من أن العوامل الجوية مهيأة لتركز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى من مساء اليوم وحتى ظهر غد الأحد؛ حيث تنشط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وهي الأكثر تعرضا لتلوث الهواء.

من جانبها، أوضحت وزارة البيئة أنها ستكثف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة؛ للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية من خلال دوريات التفتيش البيئي التابعة لها.

يذكر أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتلقى على مدار الساعة أية شكاوى من المواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، بالإضافة إلى السيطرة على نقاط الحرق التي تم رصدها بالقمر الصناعي، كما تتم متابعة كافة مقالب المخلفات البلدية الوسيطة، لمنع أي اشتعال ذاتي لتلك المخلفات.

وتحث الوزارة المواطنين على عدم التردد في الإبلاغ عن أية نقاط حرق لقش الأرز أو أي تلوث ناتج عن أنشطة صناعية أو مكامير الفحم، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر "الواتس آب" على رقم 01222693333.

بدوره، أشار البيان اليومي الصادر من الهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية، إلى تأثر القاهرة الكبرى والوجه البحري برياح جنوبية غربية وظهور الشوائب العالقة.

كما أوضحت بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية انخفاضا في مستوى جودة الهواء بدءا من اليوم؛ نتيجة العوامل الجوية التي ساعدت على تركز الملوثات من المصادر المختلفة وخاصة الأنشطة الصناعية الجنوبية.