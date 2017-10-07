طارق الخولى يوجه سؤالا لوزير الاتصالات بشأن خفض قيمة كروت الشحن

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تقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال للدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الأسباب التى دفعت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى خفض قيمة رصد كروت الشحن الخاصة بشبكات المحمول الأربعة إلى 36% بعد زيادة ثمنها فى وقت سابق بنسبة 13% كضريبة للقيمة المضافة.

وتسأل الخولى، عن سبب عدم حسبان وزارة الاتصالات التداعيات التى قد تؤثر سلبا على المستهلك لا سيما محدودى الدخل، ومدى إمكانية التراجع عن هذا القرار فى ظل رفض ملموس من المستهلكين له، وما بدى بأنه انحياز من قبل وزارة الاتصالات لشركات المحمول على حساب المستهلك.

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وطالب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بإحالة السؤال إلى اللجنة المختصة، ممثلة فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.