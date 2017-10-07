تعطل قطار ركاب في البحيرة (صور)

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تعطل قطار ركاب "إسكندرية - القاهرة" بين محطتي التوفيقية – إيتاي البارود في محافظة البحيرة، بسبب عطل فني بجرار القطار.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة السكة الحديد، يفيد بتعطل القطار رقم 25 ركاب القادم من "القاهرة – الإسكندرية".

وبالفحص تبين وجود عطل في الجرار، وجارٍ استبداله بمعرفة هيئة السكة الحديد، ونتج عن الواقعة قيام الركاب بالوقوف على شريط السكة الحديد لوقف القطار القادم، واتخاذ الإجراءات التأمينية، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.