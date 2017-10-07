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أديب: اللهم فك نحسنا فكا مبينا ونروح كأس العالم ونخلص من مجدي عبدالغني

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أديب: اللهم فك نحسنا فكا مبينا ونروح كأس العالم ونخلص من مجدي عبدالغني أديب: اللهم فك نحسنا فكا مبينا ونروح كأس العالم ونخلص من مجدي عبدالغني

التحرير

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تمنيه فوز الوطني، غدًا الأحد، في مباراته أمام الكونغو، والمقرر إقامتها في تمام السابعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامجه «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «قلبنا هيقف من القلق والخوف والترقب، لكننا شمين هوا موسكو، وإن شاء الله خير ونلحق بنيجيريا وتونس، على اللاعيبة إنهم يهدوا ويثقوا في قدراتهم، ونحن نثق فيكم.. نثق في كل لاعب، عارفين إنكم قد المسئولية».

وأضاف داعيًا: «اللهم فك نحسنا فكًا مُبينًا ونصعد ، يا رب ما تشمت فينا أي حد وأي عيل غبي مش عايز الشعب يفرح، وعايز ينكد على الناس، يا رب يا كريم فرح كل المصريين وخليهم يتنططوا في الشوارع، آن لهذا الشعب أن يسعد، يا رب أسطورة مجدي عبد الغني تنتهي بقى كفاية كدا.. عاوزين واحد غيره».

يُشار إلى أن المنتخب الغاني، قدم هدية للمنتخب المصري، بعد تعادله مع مضيفه أوغندا، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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بهذا التعادل رفع منتخب أوغندا رصيده لـ8 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، خلف منتخبنا الوطني الذي يمتلك 9 نقاط، بينما منتخب غانا في المركز الثالث بـ6 نقاط، ويتذيل الكونغو الترتيب بنقطة وحيدة.

بذلك يحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، في مباراة غدًا الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية، لحسم تأهله رسميًا لكأس العالم دون الانتظار للجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات.

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التحرير

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