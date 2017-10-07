أديب عن إجبار تلاميذ بسوهاج على الهتاف للمسئولين: «بنربي عبيد مش أحرار»

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هاجم الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، المسئولين عن واقعة إجبار تلاميذ مدرسة الصلعا الابتدائية بسوهاج، على الهتاف للمسئولين بالدولة، مشدّدًا على أن الواقعة «منتهى الذّل والمهانة».

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامجه «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «كده بنربي عبيد مش مواطنين أحرار، بنطلع طفل عبد، ده ولا العصور الوسطى، إنتوا بتعملوا إيه في العيال؟ إيه الجريمة دي؟ إزاي بتعملوا في ولادنا كده؟».

تابع: «العيال يهتفوا للرئيس وللمحافظ ولمدير الإدارة ليه؟ إحنا كده بنربي العيال يكون منسحقين، بيسبحوا بحمد كل قيادات الدولة، بنربي العيال يهتفوا لأي حاجة ولأي حد، بنطلع جيل جديد من الهتيفة، إيه المستوى المتدني الأهطل اللي وصلناله ده؟».

وأكد أنه «يجب أن يتم التحقيق في الواقعة وأن يُحاسب المسئول»، مطالبًا وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بإصدار قرار يمنع الهتاف لأي مسئول بالدولة، وأن يكون الهتاف لمصر فقط، مستكملًا: «بنطلع مواطنين بينقادوا وليسوا قادرين على القيادة».

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وواصل: «العيال دي باظت ومش هينفعوا بنكلة بعد كده، إحنا بنبوظ بقيت الأجيال.. والله العظيم لو إسرائيل اللي مُشرفة عن تعليمنا ما هتعمل أسوأ من كده، إحنا كفاية ضيعنا، بلاش الأجيال الجاية كمان».

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه ترديد هتافات من التلاميذ لمسئولين بالدولة، بدلًا من تحية العلم في الطابور المدرسي، بإحدى مدارس قرية الصلعا جنوب المحافظة.

من جانبه؛ استنكر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الواقعة، مؤكدًا أن «شر البلية ما يضحك.. شيء مؤسف»، مضيفًا في مداخلة هاتفية عبر فضائية «تِن»، أن المدرسة لها حرمتها وقدسيتها مثل المسجد والكنيسة، مشيرًا إلى أنه تم إحالة مدير المدرسة ومدير الإدارة التعليمية في واقعة الهتاف للنيابة الإدارية للتحقيق.