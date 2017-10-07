يوسف الحسيني: 27 سنة مجدي عبد الغني بيذّل فينا.. خلاص هانت (فيديو)

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أعرب الإعلامي يوسف الحسيني، عن تمنيه فوز المنتخب الوطني، غدًا الأحد، في مباراته أمام الكونغو، والمقرر إقامتها في تمام السابعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

قال الحسيني، خلال تقديمه برنامجه «بتوقيت القاهرة»، عبر فضائية «أون لايف»، «الآن أصبح عرش كابتن مجدي عبد الغني مهدد، بقالنا 27 سنة مصعدناش كأس العالم من بعد الجول اللي جابه، وهو طول السنين دي عمال يغيظ ويذّل فينا بالجول، لكن خلاص هانت».

وأضاف: «أنا شايف إن الناس بتحتفل وبتهني بعض من بعد تعادل غانا وأوغندا، بلاش نقاطع يا جماعة، نفوز بكرة بس الأول حتى بجول واحد وبعدين اعملوا اللي أنتوا عايزينه، شجعوا مصر بكرة، وإن شاء الله خلاص هنتأهل، وهستنى بعد الماتش كابتن مجدي عشان أقوله أخيرًا خلصنا من غيظك لينا».

يُشار إلى أن المنتخب الغاني، قدم هدية للمنتخب المصري، بعد تعادله مع مضيفه أوغندا، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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بهذا التعادل رفع منتخب أوغندا رصيده لـ8 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، خلف منتخبنا الوطني الذي يمتلك 9 نقاط، بينما منتخب غانا في المركز الثالث بـ6 نقاط، ويتذيل الكونغو الترتيب بنقطة وحيدة.

بذلك يحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، في مباراة غدًا الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية، لحسم تأهله رسميًا لكأس العالم دون الانتظار للجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات.