سيد علي: «تحية لمبارك.. وتبا لبلد يزور فيه التاريخ»

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وجه الإعلامي سيد علي تحية إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لدوره في حرب 6 أكتوبر، مؤكدًا أن هناك تقصيرا في حق قادة النصر وشهدائه، مستكملًا: «تبًا لبلد يُزور فيه التاريخ».

وأضاف علي، خلال تقديمه حلقة اليوم السبت، ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»: «تحية للسادات ولمبارك وللشاذلي والجمسي وفؤاد غالي، وكل الرجالة اللي قادوا وشاركوا في النصر، ما ينفعش نكتب التاريخ على مزاجنا، ده تاريخ أمة مش تاريخ مراحل».

وتابع: «بطلوا تزوير في كتابة التاريخ، اختلفوا مع مبارك كما شئتم، لكن لا تُنكروا دوره المهم في حرب أكتوبر، حتى لو تقوّل البعض بسفاهة شديدة وقال إن الضربة الجوية كانت (منظّرة) للأسف الشديد».

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وواصل الإعلامي: «وسام شرف على كل من قاتل في 73، واللي بيتكلموا النهاردة وعاملين أبطال دول أقصى حاجة عملوها إنهم كانوا قاعدين في النوادي ماسكين (الشاليموه)».

وحلت بالأمس الذكرى الـ44 لحرب 6 أكتوبر 1973، وسط احتفالات رسمية وشعبية بالنصر المجيد.