أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سيد علي: «تحية لمبارك.. وتبا لبلد يزور فيه التاريخ»

Google+ Print
سيد علي: «تحية لمبارك.. وتبا لبلد يزور فيه التاريخ» سيد علي: «تحية لمبارك.. وتبا لبلد يزور فيه التاريخ»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وجه الإعلامي سيد علي تحية إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لدوره في حرب 6 أكتوبر، مؤكدًا أن هناك تقصيرا في حق قادة النصر وشهدائه، مستكملًا: «تبًا لبلد يُزور فيه التاريخ».

وأضاف علي، خلال تقديمه حلقة اليوم السبت، ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»: «تحية للسادات ولمبارك وللشاذلي والجمسي وفؤاد غالي، وكل الرجالة اللي قادوا وشاركوا في النصر، ما ينفعش نكتب التاريخ على مزاجنا، ده تاريخ أمة مش تاريخ مراحل».

وتابع: «بطلوا تزوير في كتابة التاريخ، اختلفوا مع مبارك كما شئتم، لكن لا تُنكروا دوره المهم في حرب أكتوبر، حتى لو تقوّل البعض بسفاهة شديدة وقال إن الضربة الجوية كانت (منظّرة) للأسف الشديد».

شاهد أيضا

وواصل الإعلامي: «وسام شرف على كل من قاتل في 73، واللي بيتكلموا النهاردة وعاملين أبطال دول أقصى حاجة عملوها إنهم كانوا قاعدين في النوادي ماسكين (الشاليموه)».

وحلت بالأمس الذكرى الـ44 لحرب 6 أكتوبر 1973، وسط احتفالات رسمية وشعبية بالنصر المجيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»