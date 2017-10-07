أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

العرابي: مشيرة خطاب تخوض حربا شرسة للفوز بـ«مدير اليونسكو» بسبب قطر

Google+ Print
العرابي: مشيرة خطاب تخوض حربا شرسة للفوز بـ«مدير اليونسكو» بسبب قطر العرابي: مشيرة خطاب تخوض حربا شرسة للفوز بـ«مدير اليونسكو» بسبب قطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، مدير حملة السفيرة مشيرة خطاب، اليوم السبت، إن هناك جهود دبلوماسية مكثفة لحسم مقعد مدير عام اليونسكو لصالح المرشح المصري.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن «خطاب» تستعد للمرحلة المقبلة من الانتخابات وليس لديها دعم عربي كامل على المقعد، بسبب مرشح قطر الذي تسبب في الانشقاق.

شاهد أيضا

وأوضح أن الأجواء محتدمة بسبب ممارسات قطر لشراء الأصوات لمرشحها، مشيرًا إلى أن السفيرة تخوض حربًا شرسة من أجل الفوز بمنصب مدير عام اليونسكو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»