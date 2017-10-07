العرابي: مشيرة خطاب تخوض حربا شرسة للفوز بـ«مدير اليونسكو» بسبب قطر

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، مدير حملة السفيرة مشيرة خطاب، اليوم السبت، إن هناك جهود دبلوماسية مكثفة لحسم مقعد مدير عام اليونسكو لصالح المرشح المصري.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن «خطاب» تستعد للمرحلة المقبلة من الانتخابات وليس لديها دعم عربي كامل على المقعد، بسبب مرشح قطر الذي تسبب في الانشقاق.

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وأوضح أن الأجواء محتدمة بسبب ممارسات قطر لشراء الأصوات لمرشحها، مشيرًا إلى أن السفيرة تخوض حربًا شرسة من أجل الفوز بمنصب مدير عام اليونسكو.