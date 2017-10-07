شاشتان عرض في ستاد جامعة المنوفية لمشاهدة مباراة المنتخب

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، عن تشغيل شاشتين لعرض مباراة منتخب مصر أمام الكونغو غدًا، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح الخولي أن الشاشتين تقرر لهما الصالة المغطاة بستاد الجامعة، وأنه سيشارك الحضور من نواب وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات مشاهدة المباراة.

وفي السياق، أمر رئيس الجامعة بإرسال أتوبيس غدًا يقل ٥٠ طالبًا من الجامعة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو في ستاد برج العرب.

ويتصدر المنتخب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الأوغندي وله 8 نقاط ثم غانا برصيد 6 نقاط وأخيرًا الكونغو برصيد نقطة واحدة.​​