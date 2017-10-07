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مصدر: شخص يُسلم نفسه للشرطة ويعترف بمحاولة تفجير مول بشبرا

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مصراوي Masrawy

مصدر: شخص يُسلم نفسه للشرطة ويعترف بمحاولة تفجير مول بشبرا

10:02 م السبت 07 أكتوبر 2017

مصدر: شخص يُسلم نفسه للشرطة ويعترف بمحاولة تفجير مول بشبرا

ارشيفية

كتب - علاء عمران:
قال مصدر أمني في وزارة الداخلية إن شخصًا سلّم نفسه للشرطة عقب تراجعه عن تفجير مول "نايل سيتي" في منطقة شبرا، أمس الجمعة.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لمصراوي اليوم السبت- أن المتهم أرشد عن مكان المواد المتفجرة والأسلحة التي كان سيستخدمها في التفجير بعدما وضعها داخل سيارة أمام مول نايل سيتي بشبرا.

وأشار المصدر إلى أنه جاري التحقيق مع المتهم للكشف عن هوية باقي الخلية الإرهابية التي كان ينتمي إليها.

وأوضح المصدر أن بداية الواقعة كانت حال تواجد ضابط بقسم شرطة روض الفرج، فوجئ بشخص يطلب مقابلة أحد المسؤولين من قطاع الأمن الوطني للإبلاغ عن شيء هام جدًا، وبسؤاله أوضح أنه بصحبته سيارة وداخله كمية مواد شديدة الانفجار وكان في طريقه لاستخدامها في تفجير مول تجاري.

وبإرشاده، عُثر داخل السيارة على كمية من المواد المتفجرة، وتم استدعاء خبراء المفرقعات والأجهزة المعنية، وتم اصطحابه للتحقيق.

وأفاد المصدر بأن المتهم قال في التحقيقات خلال اعترافاته إنه قد تم تجنيده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إقناعه بوضع المتفجرات داخل مول شهير، ولكن المتهم بعدما استقل سيارته وداخلها المتفجرات متوجهًا إلى المول لتفجيره استيقظ ضميره وشعر بأنه يُقدم على فعل خطأ كبير سيكون له ضحايا أبرياء من المواطنين لا ذنب لهم بأي شيء، فقرر التراجع وتسليم نفسه للشرطة.​

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مصراوي Masrawy

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