نيابة أسوان تقرر حبس 7 من أهالي متهمين نوبيين 15 يومًا



أسوان - إيهاب عمران:

قررت نيابة أسوان حبس 7 أشخاص من أهالي متهمين نوبيين، ألقي القبض عليهم، الثلاثاء الماضي، أثناء تجمعهم للاحتجاج أمام مجمع محاكم أسوان.

ونظم المذكورون وقفة للاحتجاج على قرار صادر من النيابة العامة بتجديد حبس 24 شابًا من ذويهم الذين ألقي القبض عليهم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك خلال مشاركتهم في مسيرة على كورنيش النيل بأسوان، والتي عرفت إعلاميًا "بمسيرة الدفوف".

وكانت النيابة وجهت لأهالي المتهمين من المقبوض عليهم اتهامات التجمهر وتكدير السلم الاجتماعي والأمن العام.​