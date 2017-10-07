​"أفريقية البرلمان": نكرس جهودنا لدعم ترشح مشيرة خطاب في "اليونيسكو"

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب السيد فليفل، تكريس جهودها لدعم ترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة "اليونيسكو"، لافتة إلى التواصل مع الأشقاء من البرلمانيين الأفارقة والعرب.

وأشارت اللجنة - في بيان اليوم السبت-، إلى أن البرلمانيين الأفارقة والعرب أبدوا تأييدهم للسفيرة مشيرة خطاب قناعة بمكانة مصر كدولة مؤسسة للثقافة الإنسانية على المستويات الدولية والإفريقية والعربية، فضلا عن الدور الهام على صعيد العلاقات الدولية الذي لعبته مرشحة مصر.

وأعربت اللجنة عن ثقتها في أن البرلمانيين الأفارقة سوف يرسمون بسمة كبيرة على وجوه المصريين بتتويج مرشحة إفريقيا لإكمال ما بدأه الأستاذ أحمد مختار امبو لإعادة الاعتبار للحضارة الإفريقية والرابطة الإفريقية - العربية.