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​"أفريقية البرلمان": نكرس جهودنا لدعم ترشح مشيرة خطاب في "اليونيسكو"

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مصراوي Masrawy

​"أفريقية البرلمان": نكرس جهودنا لدعم ترشح مشيرة خطاب في "اليونيسكو"

09:42 م السبت 07 أكتوبر 2017

النائب السيد فليفل

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب السيد فليفل، تكريس جهودها لدعم ترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة "اليونيسكو"، لافتة إلى التواصل مع الأشقاء من البرلمانيين الأفارقة والعرب.

وأشارت اللجنة - في بيان اليوم السبت-، إلى أن البرلمانيين الأفارقة والعرب أبدوا تأييدهم للسفيرة مشيرة خطاب قناعة بمكانة كدولة مؤسسة للثقافة الإنسانية على المستويات الدولية والإفريقية والعربية، فضلا عن الدور الهام على صعيد العلاقات الدولية الذي لعبته مرشحة مصر.

وأعربت اللجنة عن ثقتها في أن البرلمانيين الأفارقة سوف يرسمون بسمة كبيرة على وجوه المصريين بتتويج مرشحة إفريقيا لإكمال ما بدأه الأستاذ أحمد مختار امبو لإعادة الاعتبار للحضارة الإفريقية والرابطة الإفريقية - العربية.

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