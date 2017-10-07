مقتل حارسين بعد هجوم على قصر الملك السعودي في جدة

وكالات:

أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية أن الداخلية السعودية تمكنت، اليوم السبت، من احباط عمل إرهابي استهدف حراسة خارجية أمام قصر السلام بجدة، حيث صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بتعرض نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار.

كما لفت المتحدث الأمني إلى أن الجاني ترجل من سيارة يقودها وبادر بإطلاق النار على البوابة، لكن قوات الحرس الملكي تمكنت من قتل المنفذ.

وبحسب "واس"، كشفت الداخلية السعودية عن اسم منفذ الهجوم، والذي يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري، سعودي الجنسي،ة ويبلغ من العمر 28 عاما، وضبط بحوزته سلاح كلاشنكوف، و3 قنابل حارقة.