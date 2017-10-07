أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل حارسين بعد هجوم على قصر الملك السعودي في جدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل حارسين بعد هجوم على قصر الملك السعودي في جدة

09:44 م السبت 07 أكتوبر 2017

مقتل حارسين بعد هجوم على قصر الملك السعودي في جدة

الشرطة

وكالات:

أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية أن الداخلية السعودية تمكنت، اليوم السبت، من احباط عمل إرهابي استهدف حراسة خارجية أمام قصر السلام بجدة، حيث صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بتعرض نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار.

كما لفت المتحدث الأمني إلى أن الجاني ترجل من سيارة يقودها وبادر بإطلاق النار على البوابة، لكن قوات الحرس الملكي تمكنت من قتل المنفذ.

وبحسب "واس"، كشفت الداخلية السعودية عن اسم منفذ الهجوم، والذي يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري، سعودي الجنسي،ة ويبلغ من العمر 28 عاما، وضبط بحوزته سلاح كلاشنكوف، و3 قنابل حارقة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية السعودية تعلن القبض على 46 شخصًا أحدهم قطري

    أخبار

  • الداخلية السعودية تعلن عن ترتيبات تنفيذ الأمر الملكي

    أخبار

  • بداية من 17 سبتمبر.. السعودية تمنح الإقامة لكل يمني يحمل هوية زائر

    أخبار

  • السعودية تعلن استعدادها لاستقبال نحو مليوني حاج

    أخبار

إعلان

88fafd9b37.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل