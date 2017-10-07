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رئيس «إفريقية البرلمان» يطالب المجتمع الدولى بتعويض السوادان عن أضرار 20 عاما

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رئيس «إفريقية البرلمان» يطالب المجتمع الدولى بتعويض السوادان عن أضرار 20 عاما رئيس «إفريقية البرلمان» يطالب المجتمع الدولى بتعويض السوادان عن أضرار 20 عاما

التحرير

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أشاد النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالقرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، والتي طالما عانى من تبعاتها الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا.

وقال الجندى، فى تصريح له اليوم السبت، إن القرار الأمريكي سيسهم فى دعم واستقرار وتنمية السودان، ويتفق تمامًا مع موقف البرلمان الإفريقى والموقف المصرى حيث كانت هناك رؤية إفريقية مصرية مشتركة تطالب الولايات المتحدة الأمريكية دوما بضرورة رفع تلك العقوبات لافتًا إلى أن القرار أسعد الأفارقة والسودانيين والمصريين.

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وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أنه يجب على المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة تعويض دولة السودان الشقيقة عما لحق بها من أضرار نتيجة تطبيق هذا القرار الظالم على مدى 20 عاما، مطالبًا حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين والسودان من أجل زيادة التعاون التجارى وإقامة المشروعات المشتركة المصرية السودانية فى مختلف المجالات.

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