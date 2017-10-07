الرئيس يفتتح ألفا و840 وحدة سكنية جديدة بالشرقية خلال 10 أيام

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن افتتاح ألف و840 وحدة سكنية جديدة بمدينة العاشر من رمضان؛ بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الوحدات السكنية الجديدة في المراحل النهائية من التشطيبات تمهيدًا لافتتاحها خلال 10 أيام.

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وأوضح عبدالمولى في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح ألف و840 وحدة سكنية الجاري تشطيب أعمالها بواسطة «الفيديو كونفراس».



وأشار إلى أن الوحدات السكنية تقع منها ألف و240 وحدة بمنطقتي جنوب غرب الحي العاشر، و600 أخرى بشمال الحي الحادي عاشر.