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الإحصاء: 49.2% نسبة العاملين المؤمن عليهم في مصر

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الإحصاء: 49.2% نسبة العاملين المؤمن عليهم في مصر الإحصاء: 49.2% نسبة العاملين المؤمن عليهم في مصر

التحرير

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كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم السبت عن أوضاع وظروف العمل والعمال من واقع بحث القوى العاملة لعام 2016،  أن نسبة العاملين في عمل دائم من إجمالي العاملين بأجر في تبلغ 62.2%، بالإضافة إلى ارتفاع النسبة إلى 66.6 %بين الإناث مقابل 61.1 % للذكور.

وأضاف الجهاز، في بيان له أن نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع العام والأعمال العام سجلت أعلى نسبة لها، حيث بلغت 94.7 % يليها العاملون في القطاع الحكومي بنسبة 94.3% ، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 19.7%.

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كما ارتفعت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.3 % من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، مرورًا بالعاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.1 %، بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 8.6% من جملة المشتركين.

وأفادت الإحصاءات الخاصة بالحماية الاجتماعية والصحية، بأن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 49.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 64.1 % بين الإناث مقابل 45.4 % للذكور.

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