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أحمد موسى: «كل سنة وأنتوا طيبين ونلتقي في مونديال روسيا» (فيديو)

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أحمد موسى: «كل سنة وأنتوا طيبين ونلتقي في مونديال روسيا» (فيديو) أحمد موسى: «كل سنة وأنتوا طيبين ونلتقي في مونديال روسيا» (فيديو)

التحرير

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أطلق الإعلامي أحمد موسى، مساء السبت، هاشتاج «#يارب_انصر_»، متمنيًا فوز الوطني، غدًا الأحد، في مباراته أمام الكونغو، والمقرر إقامته في تمام السابعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، «خلاص قربنا، باقي 90 دقيقة ونتأهل ، لازم يكون في رجالة بكرة في الملعب، ولازم نكون ورا رجالتنا، وأي 11 لاعب هيمثلنا يعلم جيدًا قيمة بلده، وعارفين هيعملوا إيه بكرة».

وأضاف، «باقي 3 بنط ونقول لإفريقيا كلها كل سنة وأنتوا طيبين ونلتقي في مونديال إن شاء الله، كل لاعيبة المنتخب رجالة وهيفرحونا إن شاء الله بكرة، وإحنا علينا إننا ندعي من هنا لبكرة، انسوا كل الهموم والأعباء وادعوا للمنتخب يفوز بكرة بأي نتيجة، يارب انصر مصر».

وطالب موسى، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، بتخصيص شاشات عرض في جميع ميادين الجمهورية الكبرى، لمشاهدة المباراة في الشوارع، حرصًا على مزيد من الاصطفاف الوطني والشعبي وراء المنتخب.

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يُشار إلى أن المنتخب الغاني، قدم هدية للمنتخب المصري، بعد تعادله مع مضيفه أوغندا، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

بهذا التعادل رفع منتخب أوغندا رصيده لـ8 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، خلف منتخبنا الوطني الذي يمتلك 9 نقاط، بينما منتخب غانا في المركز الثالث بـ6 نقاط، ويتذيل الكونغو الترتيب بنقطة وحيدة.

بذلك يحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، في مباراة غدًا الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية، لحسم تأهله رسميًا لكأس العالم دون الانتظار للجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات.

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التحرير

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