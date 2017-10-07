"الجيزة" توفر 8 شاشات عرض بالأحياء لمتابعة مباراة مصر والكونغو غدًا

الجيزة- أ ش أ:

أعلن محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، عن توفير 8 شاشات عرض بأماكن متفرقة بأحياء المحافظة لتمكين الجماهير خاصة الشباب من مشاهدة المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر والكونغو مجانا غداً الأحد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 وتشجيع المنتخب الوطني من أجل الفوز بالمباراة وتحقيق حلم الملايين في الوصول لكأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً.

وقال المحافظ إن المناطق التي سيتم وضع الشاشات بها تشمل (كورنيش النيل بجوار مبنى حي الوراق، شارع البوهي بالمنيرة الغربية بإمبابة"، مركز شباب أرض اللواء، ميدان مصطفى محمود، نادي العاملين بشارع البحر الأعظم، ميدان الشوربجي ببولاق الدكرور، شارع ترعة الزمر أمام مسجد خاتم المرسلين، طريق كعبيش الثلاث طوابق - الملك فيصل).