مقتل شرطيين في اعتداء على مقر للشرطة بموزمبيق

مابوتو - (د ب أ):

ذكرت الشرطة في موزمبيق، اليوم السبت، أن 14 شخصا يعتقد أنهم من المتطرفين الإسلاميين قتلوا خلال هجوم قاموا به على مقر للشرطة في شمال البلاد.

وأضافت الشرطة أن اثنين من رجال الشرطة قتلا أيضا خلال الهجوم.

وتعتقد السلطات أن 30 شخصا يرجح أنهم من المتطرفين الإسلاميين هاجموا مقرا للشرطة في بلدة موكيمبوا دا برايا بمقاطعة كابو ديلجو شمال البلاد.

وليس من المعروف وجود مصادمات عنيفة مع متطرفين إسلاميين في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق أفريقيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة إناكيو دينا إن الهجوم وقع يوم الخميس الماضي وأن القوات ألقت القبض على عشرة مهاجمين أثناء مهاجمتهم لمقر الشرطة.​