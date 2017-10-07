أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل شرطيين في اعتداء على مقر للشرطة بموزمبيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل شرطيين في اعتداء على مقر للشرطة بموزمبيق

09:14 م السبت 07 أكتوبر 2017

مقتل شرطيين في اعتداء على مقر للشرطة بموزمبيق

الشرطة في موزمبيق

مابوتو - (د ب أ):

ذكرت الشرطة في موزمبيق، اليوم السبت، أن 14 شخصا يعتقد أنهم من المتطرفين الإسلاميين قتلوا خلال هجوم قاموا به على مقر للشرطة في شمال البلاد.

وأضافت الشرطة أن اثنين من رجال الشرطة قتلا أيضا خلال الهجوم.

وتعتقد السلطات أن 30 شخصا يرجح أنهم من المتطرفين الإسلاميين هاجموا مقرا للشرطة في بلدة موكيمبوا دا برايا بمقاطعة كابو ديلجو شمال البلاد.

وليس من المعروف وجود مصادمات عنيفة مع متطرفين إسلاميين في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق أفريقيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة إناكيو دينا إن الهجوم وقع يوم الخميس الماضي وأن القوات ألقت القبض على عشرة مهاجمين أثناء مهاجمتهم لمقر الشرطة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الفلبين: صديقة مرتكب مذبحة لاس فيجاس في طريق عودتها إلى الولايات المتحدة

    أخبار

  • الرئيس اللبنانى يدين الحادث الإرهابي في سيناء

    أخبار

  • مقتل ثلاثة في اشتباكات بين القوميين البيض المتطرفين ومعارضين لهم بأمريكا

    أخبار

  • :حادث دهس بعد تفريق مظاهرات لليمين المتطرف في فيرجينيا الأمريكية

    أخبار

إعلان

753399ec30.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم