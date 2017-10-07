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الجيش الوطني اليمنى يسيطر على مواقع جديدة في محافظة تعز

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مصراوي Masrawy

الجيش الوطني اليمنى يسيطر على مواقع جديدة في محافظة تعز

09:11 م السبت 07 أكتوبر 2017

الجيش الوطني اليمنى يسيطر على مواقع جديدة في محافظة تعز

الجيش الوطني اليمنى

صنعاء - (د ب أ):

تمكنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية اليمنية، اليوم السبت، من السيطرة على مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر في الجيش الوطني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قواتها شنت عدة هجمات على مواقع المليشيات الحوثيون وقوات صالح شرق جبل صبر، تمكنت خلالها من السيطرة على قرية العريش وصولاً إلى قرية الرازي، ومداخل قرية خربان، بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين.

وبحسب المصادر، فقد خلفت المعارك قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، دون تحديد حصيلتهم، في حين أسرت قوات الجيش حميد على عباس، وهو أحد الشيوخ الموالين للحوثيين.

وأكدت المصادر، تمكن قوات الجيش من قطع خط إمداد مليشيا الحوثي وصالح في منطقتي عبدان والصرمين، في حين فرضت حصاراً عليهم في منطقة أبعر الصرمين.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، مؤكدة استمرار قوات الجيش في التقدم نحو مواقع المليشيات.

وتشهد محافظة تعز معارك عنيفة بين الطرفين منذ زحف مسلحي الحوثي وصالح نحوها وسيطرتهم على أجزاء واسعة منها قبل أكثير من عامين، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.

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