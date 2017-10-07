الأمين العام للأمم المتحدة يزور المنطقة التي ضربها الاعصار في البحر الكاريبي

سانت جونز - (د ب أ):

قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بزيارة جزيرة أنتيجوا بالبحر الكاريبي بعد شهر من تعرضها لإعصار "إيرما" المدمر.

والتقى جوتيريش اليوم السبت برئيس وزراء الجزيرة جاستون براون، وأجرى مباحثات معه بشأن التغير المناخي والخطر الكبير الذي يتربص بالدول المكونة من الجزر الصغيرة في البحر الكاريبي.

ويعتزم جوتيريش التوجه إلى جزيرتي باربوجا ودومينيكا في وقت لاحق ليكون صورة عن حجم الدمار الذي تعرضت له تلك الجزر.

وتقول بيانات الأمم المتحدة إن إعادة إعمار كل جزيرة من هذه الجزر ربما يتكلف مليار دولار.

كان الإعصار "إيرما" تسبب في دمار هائل بمنطقة الكاريبي، فقد حطم بقوته التي وصلت إلى الفئة الخامسة وهي أقصى فئة تصل إليها قوة الأعاصير - المنازل ، وأغرق الشوارع ودمر الحقول.

وتحولت جزيرة باربودا إلى مكان غير قابل للسكنى وتم إخلاؤها بصورة كاملة.

كان جوتيريش انتقد مؤخرا عدم تقديم المجتمع الدولي الدعم الكافي لجزر الكاريبي المدمرة، قائلا: "لا بد أن أسجل مع الأسف أن رد الفعل تجاه ما سببه الإعصار كان سيئا للغاية، وألح هنا على المانحين أن يكونوا أكثر سخاء خلال الأسابيع المقبلة."

وأشار جوتيريش إلى أن العالم ملزم بتقديم العون للجزر الصغيرة التي تحاول أن تؤقلم نفسها مع "الآثار الفادحة لتغيرات المناخ، التي لا تستطيع أن تفعل حيالها شيئا"​.