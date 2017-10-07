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أستراليا تقترب من استضافة مونديال 2022

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أستراليا تقترب من استضافة مونديال 2022 أستراليا تقترب من استضافة مونديال 2022

التحرير

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن احتمالية استضافة أستراليا لنهائيات بطولة 2022 بدلا من قطر، بسبب الأزمات التي تعانيها الأخيرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فإن أستراليا اقتربت من الحصول على حق تنظيم البطولة بسبب التقارير التي تؤكد وجود فساد في ملف قطر وكذلك المشاكل التي ضربت الأخيرة بسبب دعمها للارهاب ومقاطعة العديد من الدول العربية لها.

وعززت الصحيفة أن فرص أستراليا في استضافة المونديال ارتفعت بسبب الازمات التي تعاني منها قطر في قطاع البناء والانشاءات الخاصة بملاعب المونديال والذي دفع العديد من الشركات لمقاضاة الدوحة.

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ويأتي الحديث عن اقتراب قطر من الاعتذار عن تنظيم المونديال بعد التقرير الذي نشرته مؤسسة "كورنرستون جلوبال" الذي أكد أن هناك صعوبة كبيرة للشركات التي تعمل في قطر خاصة فيما يخص الانشاءات الخاصة بالمونديال والتي قد تتعرض لخسائر فادحة إذا استمرت في عملها.

وما يعزز فرص أستراليا في استضافة الحدث الاعالمي بدلا من قطر أنها كانت الأقرب للفوز بتنظيمه عام 2010 قبل أن يفاجئ الاتحاد الدوليب لكرة القدم دول العالم بإعلان فوز قطر بتنظيم البطولة لكن مؤخرًا ظهرت العديد من التقارير التي أكدت أن عملية فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 شابها فساد.

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التحرير

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