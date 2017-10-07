مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين قتل المتظاهرين بالكاميرون

جنيف - أ ش أ:

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، قتل المتظاهرين فى المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون.

وذكر راديو "صوت أمريكا" أن روبير كولفيل، المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان، طالب بضرورة إجراء تحقيق محايد في أحداث القتل التي وقعت خلال المظاهرات التي نظمت في أول الشهر الجاري، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص، طبقا لتقارير حكومية.

وتابع المتحدث يقول: "إن مصادر موثوقة تفيد بأن بعض الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة لاستخدام القوة بشكل مفرط من جانب قوات الأمن في الكاميرون".

وطالب المتحدث حكومة الكاميرون بضرورة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة من أجل ضمان توافر الحيادية والمحاسبة في تلك الأحداث".

وكانت المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون "نورث ويست وساوث ويست" قد شهدت إضرابات عن العمل ومظاهرات احتجاجا على ما وصفته بـ"أعمال التمييز ضدها من جانب الأغلبية الناطقة باللغة الفرنسية فى الكاميرون، علاوة على شعورها أيضا بالتهميش على الصعيدين الاقتصادي والسياسي".