أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين قتل المتظاهرين بالكاميرون

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين قتل المتظاهرين بالكاميرون

09:06 م السبت 07 أكتوبر 2017

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين قتل المتظاهرين بالكاميرون

مجلس حقوق الإنسان - ارشيفية

جنيف - أ ش أ:

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، قتل المتظاهرين فى المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون.

وذكر راديو "صوت أمريكا" أن روبير كولفيل، المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان، طالب بضرورة إجراء تحقيق محايد في أحداث القتل التي وقعت خلال المظاهرات التي نظمت في أول الشهر الجاري، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص، طبقا لتقارير حكومية.

وتابع المتحدث يقول: "إن مصادر موثوقة تفيد بأن بعض الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة لاستخدام القوة بشكل مفرط من جانب قوات الأمن في الكاميرون".

وطالب المتحدث حكومة الكاميرون بضرورة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة من أجل ضمان توافر الحيادية والمحاسبة في تلك الأحداث".

وكانت المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون "نورث ويست وساوث ويست" قد شهدت إضرابات عن العمل ومظاهرات احتجاجا على ما وصفته بـ"أعمال التمييز ضدها من جانب الأغلبية الناطقة باللغة الفرنسية فى الكاميرون، علاوة على شعورها أيضا بالتهميش على الصعيدين الاقتصادي والسياسي".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسئول دولى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف العنف ضد المدنيين فى

    أخبار

  • تفاقم أزمة مسلمي الروهينجا مع اقتراب موعد نهاية الهدنة

    أخبار

  • : تقرير الأمم المتحدة عن اليمن مضلل وغير دقيق

    أخبار

  • تعرف على "أمبازونيا" التي تسعى للانفصال عن الكاميرون؟

    أخبار

إعلان

d4ce59c16f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل