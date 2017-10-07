مسئول دولى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف العنف ضد المدنيين فى سوريا
مسئول دولى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف العنف ضد المدنيين فى سوريا
09:04 م السبت 07 أكتوبر 2017
الأمم المتحدة
نيويورك - أ ش أ:
طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للأزمة السورية (بانوس مومتزيس) المجتمع الدولي ضرورة التدخل لوقف أعمال العنف والقصف العشوائي للمدنيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في سوريا.
وأضاف المنسق الأممي - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية - باحترام حقوق الإنسان خلال عملية تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من الجماعات المتشددة، داعيا الدول الداعمة لسوريا إلى تقديم الدعم اللازم للمدنيين داخل الأراضي السورية.
وكان مومتزيس قد حذر مؤخرا من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين خلال التصعيد الأخير للعنف في سوريا، واصفا الشهر الماضي بأنه "الشهر الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين خلال العام الجاري، حيث شهد بلاغات يومية عن وقوع هجمات ضد المناطق السكنية".
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