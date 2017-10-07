مسيرات للمعارضة في أنحاء روسيا في عيد ميلاد بوتين

موسكو - (د ب أ):

احتشد مئات من أنصار زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني في موسكو، اليوم السبت، ضمن احتجاجات في جميع أنحاء البلاد تزامنا مع عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي سان بطرسبرج، التي شهدت المسيرة الاحتجاجية الرئيسية في البلاد وهي أيضا مسقط رأس بوتين، تم اعتقال 100 ناشط على الأقل في بدايات الحدث، بحسب ما ذكرت صحيفة "نوفايا جازيتا".

ورغم تساقط الأمطار الغزيرة، شارك العديد من المتظاهرين من مختلف الفئات العمرية، في المظاهرة غير المصرح بها في ساحة بوشكين بوسط موسكو ورددوا هتاف "روسيا بدون بوتين".

وقدرت الشرطة أعداد المشاركين بنحو 700، بينما قال مراقبون إن الأعداد تتراوح بين ألف وألفي شخص.

وقال فريق حملة نافالني إن الاحتجاجات نظمت في 80 مدينة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن مظاهرات صغيرة انطلقت في مقاطعات بعيدة مثل فلاديفوستوك ونوفوسيبيرسك.

وذكرت وسائل الاعلام الروسية ان ما لا يقل عن 80 شخصا اعتقلوا في الفترة السابقة للمسيرات. وألقي القبض على حلفاء نافالني الرئيسيين في المناطق النائية، في حين ألقي القبض على محام من موظفي نافالني في سان بطرسبرج.

ولن يشارك نافالني، الذي تحدى بوتين للرئاسة في انتخابات عام 2018، في المظاهرات. وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 يوما يوم الاثنين لدعوة مؤيديه للمشاركة في التجمعات غير المرخصة.

ووُلد بوتين في السابع من أكتوبر عام 1952 في لنينجراد (سان بطرسبرج حاليا) لأسرة من الطبقة العاملة. وعمل ضابط المخابرات السابق رئيسا لروسيا لولايتين متعاقبتين (2000 و 2008) مدة كل منهما أربعة أعوام وهو أقصى حد يسمح به الدستور. لكنه عمل بعد ذلك رئيسا للوزراء حتى عام 2012، وفي ذلك العام أصبح رئيسا للمرة الثالثة.