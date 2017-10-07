رئيسة وزراء بريطانيا تشيد بسرعة تعامل أجهزة الأمن مع حادث الدهس
رئيسة وزراء بريطانيا تشيد بسرعة تعامل أجهزة الأمن مع حادث الدهس
08:48 م السبت 07 أكتوبر 2017
رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي
لندن - أ ش أ:
أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بسرعة تعامل أجهزة الأمن مع حادث الدهس الذي وقع ، اليوم السبت ، بالقرب من متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة البريطانية لندن.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم السبت ، أن ماي كتبت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أشادت فيها أيضا بيقظة وهدوء المواطنين وامتثالهم لأوامر الشرطة، وأعربت عن تعاطفها مع المصابين.
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أنه بعد الانتهاء من التحقيق مع قائد السيارة ورفع الأدلة من موقع الحادث تبين أن الحادث ليس له صلة بالإرهاب وأنه مجرد حادث سير .. فيما أعلنت خدمة الإسعاف في لندن أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصا بجروح تتركز في الساق والرأس ، وأن تسعة من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكانت سيارة قد اعتلت رصيف أحد الشوارع الكائنة بالقرب من متحف التاريخ الطبيعي بلندن وأصابت العديد من المواطنين ، فيما سارعت قوات الشرطة باعتقال قائد السيارة وتطويق المنطقة، كما حثت المواطنين على تجنب التواجد بالقرب من موقع الحادث لحين الانتهاء من التحقيقات.
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