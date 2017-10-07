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الشرطة البريطانية: حادث الدهس ليس له دوافع إرهابية

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مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية: حادث الدهس ليس له دوافع إرهابية

08:37 م السبت 07 أكتوبر 2017

الشرطة البريطانية: حادث الدهس ليس له دوافع إرهابية

الشرطة البريطانية

 

لندن - (د ب أ):

أعلنت الشرطة البريطانية مساء اليوم السبت أن حادث الدهس الذي شهدته لندن اليوم ليس له دوافع إرهابية.

وأضافت الشرطة أن الأمر لا يعدو أن يكون حادث سير عادي .

 

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مصراوي Masrawy

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