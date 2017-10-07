الشرطة البريطانية: حادث الدهس ليس له دوافع إرهابية
الشرطة البريطانية: حادث الدهس ليس له دوافع إرهابية
08:37 م السبت 07 أكتوبر 2017
الشرطة البريطانية
لندن - (د ب أ):
أعلنت الشرطة البريطانية مساء اليوم السبت أن حادث الدهس الذي شهدته لندن اليوم ليس له دوافع إرهابية.
وأضافت الشرطة أن الأمر لا يعدو أن يكون حادث سير عادي .
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