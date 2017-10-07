النقض تقضي بإلغاء سجن "أدمن" صفحة تُحرض ضد الشرطة على "فيس بوك"

كتب - طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من المحامي خالد بدوي، على حُكم حبس المتهمة جهاد بعد الحميد، بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، وذلك في اتهامها بالتحريض على رجال الشرطة عبر موقع "فيس بوك".

كانت محكمة جنايات دمياط، قضت في أواخر 2016، بمعاقبة 3 عناصر إخوانية، بمعاقبة المتهمة جهاد عبد الحميد، بالسجن المشدد حضوريًا 3 سنوات، والسجن 5 سنوات غيابيا للمتهمين قدري زكى سامي، وأشرف عبدالفتاح، في القضية رقم 2904 جنايات مركز دمياط لسنة 2016 م والمقيدة برقم كلى 54 جنايات مركز دمياط لسنة 2016.

كانت نيابة مركز دمياط برئاسة أحمد يسري، وكيل النائب العام، وجهت للمتهمة الأولى اتهامات بالانضمام والتحريض على ضباط الشرطة عبر "فيس بوك" حيث تبيّن من خلال تحريات مباحث الإنترنت وتحقيقات النيابة، أنّ المتهمة "أدمن" للعديد من الصفحات التحريضية على ضباط الشرطة، وضُبط اللاب توب الخاص بها والهاتف المحمول، وبتفريغ محتواها ثبت الاتهامات المنسوبة إليها فيما وجهت للمتهمين الثاني والثالث تهم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون ترخيص.