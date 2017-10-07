مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بالبدرشين
مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بالبدرشين
08:25 م السبت 07 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
عثر أهالي قرية المرازيق بمركز البدرشين، اليوم السبت، على جثة شخص مقتولا.
دلت التحريات الأولية أن خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة كفر البحر، وراء الجريمة.
وعُثر على آثار طعنات بآلة حادة بجثة المجني عليه، وتم نقلها إلى المشرحة، جاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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