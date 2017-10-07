أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني يطالب الدولة بضرورة استغلال ثروتها البشرية في تحقيق التنمية المستدامة

Google+ Print
برلماني يطالب الدولة بضرورة استغلال ثروتها البشرية في تحقيق التنمية المستدامة برلماني يطالب الدولة بضرورة استغلال ثروتها البشرية في تحقيق التنمية المستدامة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، إن نتائج التعداد السكانى لمصر والذى بلغ نحو 104 ملايين نسمة، جيدة جداً، يمكن الاستفادة منها فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث أظهرت الدراسات أن القوى البشرية هي أقوى أداة للدول لأحداث طرفة حقيقية في طريق التنمية، لافتًا إلى أننا أمام ثروة هائلة تحتاج إلي إعادة هيكلة وتدريب لاستخدامها في كافة المجالات.

وأشار دسوقى، فى تصريح له اليوم السبت، إلى ضرورة استغلال هذه الطاقة الكبيرة من عدد السكان وتدريبهم وتنمية مهاراتهم حتى يكونوا مصدراً للتنمية والإنتاج وتحويلهم من عبء على الدولة إلى ثروة هائلة تعمل على تحقيق طفرة، فى ظل تجاوز نسبة الشباب 37% من إجمالى تعداد ، لافتاً إلى أن التعداد السكاني للأسر المصرية 2017 بلغ 23.5 مليون أسرة بمتوسط 4.2% شخص للأسرة الواحدة مقارنة بـ5% متوسط الأسرة من قبل مما يعني أن هناك انخفاضا في نسبة النمو السكاني.

شاهد أيضا

وتابع: «هناك نسب جيدة فى تعداد 2017 حيث أثبت أن المجتمع المصري من أكثر شعوب العالم حيوية وفاعلية لاحتلال الشباب وصغار السن فيه ما يقدر بـ48 مليون نسمة أقل من 35 عاما، وما نسبته 51.6% من تعداد السكان، كما أشارت الإحصائيات إلى عدد المسافرين بالخارج 9.5 مليون مصرى يتم الاستفادة منهم من خلال تحويلات وصلت إلى 20 مليار دولار فى 8 أشهر فقط».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحدى يكمن فى إدارة هذه النسب والقوى البشرية لخدمة الدولة المصرية، من خلال استحداث أساليب تطوير المهارات وتنمية قدرات العمل، وتوفير تعليم مناسب لسوق العمل، وعلى اتخاذ السياسات الواجبة والفاعلة ما يمكنها من تحقيق ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي