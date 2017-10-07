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نائبة: إحياء «مسار العائلة المقدسة» يحتاج بنية تحتية قوية

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نائبة: إحياء «مسار العائلة المقدسة» يحتاج بنية تحتية قوية نائبة: إحياء «مسار العائلة المقدسة» يحتاج بنية تحتية قوية

التحرير

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قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة السياحي، يحتاج إلى بنية تحتية قوية، لافتة إلى أنه لا توجد حتى الآن بنية تحتية تستوعب حجم السياح المنتظر مجيئهم لهذه الأماكن. 

وأوضحت عازر، فى تصريح لـ«التحرير» أنه يجب أن تستعد ، استعدادا قويا، بوجود بيئة طبيعية، مشيرة إلى أنه ليس لازما وجود فنادق كبيرة، بقدر توفير منازل تمكن السياح من الإقامة حول تلك المزارات، وأشارت إلى أن مسار العائلة المقدسة، يحتوي على نحو 25 مكانا، بينها 8 فقط في القاهرة مطالبة بالاهتمام بكل الأماكن.

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وتعقد لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اجتماعا هذا الأسبوع، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، للوقوف على آخر ما تم من اتفاقات خلال لقائها ببابا الفاتيكان بشأن رحلة العائلة المقدسة، ووضع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

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التحرير

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