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«نقيب المعلمين»: منظمات دولية مشبوهة تسعى لتشويه سمعة مصر

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«نقيب المعلمين»: منظمات دولية مشبوهة تسعى لتشويه سمعة مصر «نقيب المعلمين»: منظمات دولية مشبوهة تسعى لتشويه سمعة مصر

التحرير

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التقى المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، بعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات، بالقاعة العربية بمقر مجلس النواب، اليوم السبت  لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والحكومة المصرية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة التحديات التي تواجهها.​

شارك خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب في الاجتماع بدعوة من الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، وحسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين.

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كما تناول اللقاء دور المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية فى مواجهة التقارير المشبوهة التى تصدرها بعض المنظمات الدولية المدفوعة من أجهزة دولية لتشويه سمعة الدولة المصرية وتحرض ضد ، كما تناول بحث سبل دعم السفيرة مشيرة خطاب لتولي منصب سكرتير عام منظمة اليونسكو.

وخلال اللقاء اقترح نقيب المعلمين تنظيم نقابة المهن التعليمية لمؤتمر شعبي بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، للخروج برؤية واضحة حول مجالات حقوق الإنسان في مصر.

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