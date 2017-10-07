مدارس شبرا الخيمة تحت حصار القمامة (صور)

التحرير

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باتت تلال القمامة وجراجات وساحات انتظار السيارات كارثة تهدد طلاب العديد من مدارس مدينة شبرا الخيمة، تحت مسمع ومرأى المسؤولين، ووسط حالة استياء شديدة بين أولياء الأمور.

أكثر المناطق التى تشهد وجود الجراجات وتراكم القمامة العديد من مدارس: بهتيم ومسطرد ومدارس منطى وبيجام وأرض الحافى وأرض الجنينة ومدارس شارع الملاح ومدارس شارع ترعة الشرقاوية المعروف بـ"السلخانة" وخاصة مدرسة المصريين الثانوية بنين والسيدة نفيسة الإبتدائية المشتركة.

أعرب "سعيد .ع" - مدرس، عن استيائه لحالة المدارس ودخول التلاميذ عددًا منها بدون صيانة فضلا عن تهالك الشُرفات والفصول، لافتًا إلى أن المدرسة التي يعمل بها تمت صيانتها وشراء مراوح وإصلاح الأثاث بمساهمات أولياء الأمور.

"الوضع مؤسف ومزرٍ جدًا".. بهذه العبارة بدأ أحمد جمعة ولى أمر طالب بالصف الثالث الابتدائي، حديثه عن حال المدارس بشبرا الخيمة، قائلًا: "عدد كبير منها لا يسر عدوا ولا حبيبا فالباعة الجائلون ينتشرون بجوارها فضلًا عن الأكشاك غير المرخصة إلى جانب تهالك المباني والفصول ودورات المياه التي تعرضهم للمخاطر.

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قال أسامة السيد - أحد أولياء الأمور إن المسؤولين لا يلتفتون لشكاوي أولياء الأمور لإزالة القمامة والمخلفات من محيط المدارس لما تسببه من انبعاث الروائح الكريهة، وتهدد بانتشار الأمراض المعدية بين الطلاب وساكنى المنازل المجاورة للمدارس وكأنهم ينتظرون حدوث كارثة أولاً.

من جانبه، أكد محمد حسن مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن وكيل الوزارة طه عجلان أرسل عدة مكاتبات للأحياء ومجالس المدن برفع القمامة وأى إشغالات من محيط المدارس باستمرار حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأضاف حسن فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن التعليم تتكلف دفع رسوم للحى أو مجلس المدينة لرفع القمامة بمقدار 60 جنيهًا عن المدرسة الصغيرة و120 جنيهًا للمدرسة الكبيرة ناهيك عن مخاطبة الجهات المسؤولة لإزالتها لكن ذلك لا ينفذ بشكل كامل.