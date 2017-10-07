قدمها «أمير الغناء» ودعمها «بكر».. 16 معلومة تلخص رحلة صعود «كارمن» إلى النجومية

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عرفت الشهرة في سن صغير، ولعل ذلك ما أصابها بحالة من الاضطراب، فمن فتاة تسكن بالأرياف، إلى مراهقة قاهرية متمدنة الزي و"اللوك"، تعزف بأوتار صوتها أعزب الأنغام، وتشترك في برنامج مغمور لاكتشاف المواهب لم يمنحها صك النجومية، ومن بعده تقرر المشاركة في برنامج اكتشاف المواهب "آرب ايدول"، لتفاجئ الوطن العربي بموهبة غنائية هائلة لا تتناسب مع حجمها وسنها الصغيرين، ومن بين آلاف المتقدمين، تستطيع وحدها أن تظفر بلقب "محبوبة العرب" في موسمه الأول، ليستقبلها الجمهور في مطار القاهرة بالزغاريد والأفراح، بينما تكاد هي تتنفس بصعوبة في محاولة منها لاستيعاب صدمة الشهرة المفاجأة، والتي كانت بداية دخولها إلى عالم المنافسة الشرسة.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 16 معلومة عن المطربة الشابة كارمن سليمان.

1- اسمها بالكامل "كارمن عصام علي سليمان".

2- ولدت في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، يوم 7 أكتوبر 1994.

3- نشأت في أسرة صغيرة، تتكون من الأب "عصام"، ويعمل منتجا وموزعا موسيقيا، والأم "نيللي"، ربة منزلة توجهت إلى الغناء بعد شهرة ابنتها، وأخت واحدة هي "فرح".

4- لمست فيها والدتها موهبة الغناء منذ طفولتها، وخلال فترة تعليمها بالمدرسة، كانت تشارك "كارمن" في الحفلات المدرسية بأكثر من نشاط، منهم الغناء والتمثيل والاستعراض، إذ أنها انضمت لفرقة الفنون الشعبية في المدرسة.

5- مع دخولها المرحلة الثانوية انتقلت "كارمن" للإقامة مع أسرتها في القاهرة، حيث بدأت تخطو في طريقها نحو تحقيق حلم النجومية، من خلال المشاركة في المسابقات الغنائية، بتشجيع من والدتها، التي ورثت منها عذوبة الصوت.

6- شاركت في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "مودرن ستار"، الذي عُرض على قناة "مودرن" في عام 2010، حيث غنت "يا تمر حنة"، أمام لجنة من المتخصصين، على رأسهم المطرب محمد الحلو، والموسيقار هاني مهنا، ونالت إعجاب جميع أعضاء اللجنة، حتى إنهم طلبوا منها الغناء أكثر من مرة، ورغم ذلك لم تحصد بعدها "كارمن" الشهرة التي تأملها.

7- فازت بالجائزة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية، بدورته التاسعة عشر، وخلال حفل الختام قدمها أمير الغناء العربي، الفنان هاني شاكر، أثناء فقرته الغنائية، واستطاعت "كارمن" أن تبهر الجمهور بأغنية "أما براوة"، للمطربة نجاة الصغيرة، وكانت تلك محطة هامة نحو انطلاقها لعالم النجومية الحقيقية.

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8- أعجب بها الموسيقار حلمي بكر، بعد سماعه صوتها في اختبارات الإذاعة، فقدمها في "ديو" غنائي من تلحينه مع المطرب "أحمد الجراف"، في أغنية وطنية باسم "بلد الحرية".

9- بعد فوزها بجائزة مهرجان الموسيقى العربية، شجعتها صديقتها للتقدم لاختبارات برنامج جديد لاكتشاف المواهب، اسمه "آرب أيدول"، وبالفعل ذهبت لإجراء الاختبار أمام لجنة مكونة من المطربة الإماراتية أحلام، والمطرب اللبناني راغب علامة، والموزع الموسيقي حسن الشافعي.

10- أبهرت "كارمن" لجنة تحكيم "آرب أيدول"، بعد أدائها لأغنية "مقادير"، للمطرب السعودي الراحل طلال مداح، وأغنية "بكلمة منك" للفنانة شيرين، وقد تنبأ لها راغب علامة بأن تكون واحدة من المشاركات في نهائيات البرنامجه، وقد كان.

11- في 24 مارس 2012 أعلن البرنامج نتيجة تصويت الجمهور، بفوز "كارمن سليمان" بلقب "محبوب العرب"، وخسارة المغربية "دنيا بطمة"، وكان للحدث رجع صدى قوي في مصر، وفور عودتها في مطار القاهرة، تجمهر العشرات لاستقبالها، بخلاف وسائل الإعلام التي اهتمت بها، باعتبارها معجزة غنائية جديدة في طريقها لحجز مكان بين نجمات الغناء في الوطن العربي.

12- تحدثت "كارمن" عن الشهرة المبكرة التي أصابتها بعد فوزها باللقب قائلة: "أنا اتشهرت بسرعة ولو كنت سكت بعد اللقب كنت هتسني بسرعة"، لافتة إلى أن حياتها تغيرت بعد الشهرة، وأصبحت أكثر عصبية.

13- قدمت بضع أغاني منفردة مثل: "حضن دافي" بمسلسل "فرح ليلى"، و"عارف حبيبي" بمسلسل "ليالي الحلمية 6"، والذي شاركت فيه بالتمثيل أيضا لأول مرة، وكذلك ألبوم غنائي يضم 13 أغنية منهم: "قلبي يدق، حاجة مش عاجباني، مجنون رسمي، صابرة".

14- أكدت أن استمرار تواجدها على الساحة الفنية مرتبط بتقربها من "شلة" تساعدها على تقديم أعمال غنائية ناجحة، شرط أن يدعمها "فنان مشهور"، لافتة إلى أن معظم أصدقائها في الوسط الفني من الشعراء والملحنين غير المشهورين، على حد قولها في برنامج "معكم".

15- بالرغم من نجوميتها إلا أنها حرصت على إتمام دراستها، فالتحقت بكلية الإعلام في أكاديمية الشروق، وتخرجت بدرجات عالية.

16- تزوجت بعد قصة حب من الملحن الشاب "محمد جاد"، وتم حفل الزفاف بأحدا منتجعات القاهرة الجديدة في أبريل 2017، وهي الآن تنتظر وضع مولودها الأول.